Чемпионат мира 2023 года по современному пятиборью пройдет в Великобритании

ТАСС, 20 января. Предолимпийский чемпионат мира по современному пятиборью пройдет в 2023 году в британском городе Бат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Также стало известно, что в Анкаре пройдет финал Кубка мира 2022 года, а в 2023 году Бали примет чемпионат мира по биатлу и триатлу.

"Это чрезвычайно важный день для нашего большого спорта, и я очень рад приветствовать эти замечательные города. Нашей целью остается развитие всех многопрофильных видов спорта, открытие их для новых сообществ и вдохновение следующих поколений. По этим и многим другим причинам эти три города являются очень интересными местами для проведения наших крупнейших мероприятий. Я особенно рад приветствовать Анкару в качестве нового города-организатора крупного турнира, поскольку Турция стала большим и стабильным другом нашего спорта", - сказал президент UIPM Клаус Шорман.

"Мы с большой гордостью объявляем, что азиатская страна впервые примет чемпионат мира по биатлу и триатлу в следующем году. Конкурентный и вдохновляющий процесс подачи заявок подчеркивает привлекательность наших видов спорта и мероприятий UIPM", - добавил глава UIPM.

Даты проведения чемпионата мира по пятиборью будут сообщены позднее. На турнире будут разыграны олимпийские путевки.