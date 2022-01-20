УНИКС обыграл лидера баскетбольной Евролиги "Барселону"

ТАСС, 20 января. Казанский УНИКС победил со счетом 70:64 испанскую "Барселону" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Казани.

В составе УНИКСа самым результативным игроков стал защитник Лоренцо Браун, набравший 22 очка. У "Барселоны" 17 очков набрал защитник Кори Хиггинс.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу Евролиги, имея в активе 16 побед и пять поражений. УНИКС (12 побед, семь поражений) занимает пятое место. Следующий матч УНИКС проведет в гостях 25 января против испанского "Реала", а "Барселона" 27 января примет французский АСВЕЛ.