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Олимпиада-2022 в Пекине

Окончательный состав сборной Китая по хоккею на Олимпийские игры объявят 23 января

На групповом этапе китайские хоккеисты встретятся с командами США, Германии и Канады

ТАСС, 20 января. Окончательный состав сборной Китая по хоккею на Олимпийские игры в Пекине будет назван 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар".

Также в пресс-службе сообщили, что 29 хоккеистов "Куньлунь Ред Стар", которые являются кандидатами в сборную Китая, отправились в Пекин из Москвы в четверг.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. На групповом этапе китайские хоккеисты встретятся с командами США (10 февраля), Германии (12 февраля) и Канады (13 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
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