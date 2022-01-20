Окончательный состав сборной Китая по хоккею на Олимпийские игры объявят 23 января

ТАСС, 20 января. Окончательный состав сборной Китая по хоккею на Олимпийские игры в Пекине будет назван 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар".

Также в пресс-службе сообщили, что 29 хоккеистов "Куньлунь Ред Стар", которые являются кандидатами в сборную Китая, отправились в Пекин из Москвы в четверг.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. На групповом этапе китайские хоккеисты встретятся с командами США (10 февраля), Германии (12 февраля) и Канады (13 февраля).