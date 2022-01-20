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Олимпиада-2022 в Пекине

Болгария отправит на Олимпиаду в Пекин команду из 16 человек

Всего болгарская делегация будет состоять из 40 человек

СОФИЯ, 20 января. /ТАСС/. Болгарский олимпийский комитет (БОК) утвердил в четверг окончательный состав команды для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. В состав сборной вошли 16 человек, которые выступят в семи видах программы соревнований.

"Знаменосцами сборной будут сноубордист Радослав Янков и биатлонистка Милена Тодорова, всего болгарская делегация на Играх будет состоять из 40 человек", - сообщила в интервью Болгарскому национальному радио президент БОК Стефка Костадинова, пожелав успеха болгарским олимпийцам в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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