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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" уступил "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

Команда из Санкт-Петербурга проиграла со счетом 77:86
Форвард "Зенита" Джордан Мики EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Форвард "Зенита" Джордан Мики
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

ТАСС, 20 января. Петербургский "Зенит" со счетом 77:86 проиграл "Монако" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал форвард Джордан Мики, набравший 18 очков. У "Монако" 21 очко набрал разыгрывающий Майк Джеймс.

"Зенит" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 побед и семь поражений, "Монако" (10 побед, 11 поражений) располагается на восьмой строчке. Следующий матч "Зенит" проведет дома 27 января против турецкого "Анадолу Эфес", а "Монако" на следующий день примет испанский "Реал".

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