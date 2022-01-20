"Зенит" уступил "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 января. Петербургский "Зенит" со счетом 77:86 проиграл "Монако" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком в составе "Зенита" стал форвард Джордан Мики, набравший 18 очков. У "Монако" 21 очко набрал разыгрывающий Майк Джеймс.

"Зенит" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 побед и семь поражений, "Монако" (10 побед, 11 поражений) располагается на восьмой строчке. Следующий матч "Зенит" проведет дома 27 января против турецкого "Анадолу Эфес", а "Монако" на следующий день примет испанский "Реал".