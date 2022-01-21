"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче НХЛ. Кузнецов отличился с передачи Овечкина

ТАСС, 21 января. "Бостон" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" отличились российский нападающий Евгений Кузнецов (5-я минута), Ларс Эллер (37), Никлас Бэкстрем (51). У "Бостона" шайбы забросили Давид Пастрняк (5, 29), Патрис Бержерон (50), Чарли Макэвой (60).

Кузнецов забросил 13-ю шайбу в текущем сезоне, также он отметился 27 голевыми передачами. В эпизоде с голом Кузнецова результативный пас сделал российский нападающий и капитан столичной команды Александр Овечкин. Он набрал 56 очков (27 голов + 29 передач) в 41 матче и лидирует в списках лучших бомбардиров и снайперов нынешнего регулярного чемпионата.

В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Бостон идет четвертым, набрав 48 очков в 37 играх. "Вашингтон" с 53 очками после 41 матча занимает четвертую строчку в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Бостон" 22 января примет "Виннипег", "Вашингтон" 23 января дома сыграет с "Оттавой".