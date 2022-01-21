Гол Малкина помог "Питтсбургу" победить "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 21 января. "Питтсбург" со счетом 6:4 обыграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Доминик Симон (5-я минута), Евгений Малкин (12), Майкл Мэтсон (16, 39), Сидни Кросби (32), Джейк Гюнцель (60). У "Оттавы" отличились Дрейк Батерсон (11), Тим Штюцле (42), Джош Норрис (44, 49).

Малкин забросил третью шайбу в шести матчах текущего сезона, также на его счету две голевые передачи. 4 июня 2021 года Малкин перенес операцию на правом колене, он провел первую игру нынешнего регулярного чемпионата 12 января.

"Питтсбург" занимает третье место в таблице Столичного дивизиона с 53 очками в 39 матчах. "Оттава" идет седьмой в Атлантическом дивизионе, набрав 24 очка за 33 игры. Следующий матч "Питтсбург" проведет 22 января в гостях против "Коламбуса", "Оттава" на следующий день на выезде сыграет с "Вашингтоном".