"Флорида" победила "Эдмонтон" в матче НХЛ. Бобровский впервые с 2019 года сыграл "на ноль"

ТАСС. 21 января. "Флорида" в гостях со счетом 6:0 победила "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Александр Барков (26-я и 48-я минуты), Картер Верхаге (29), Энтони Дюклер (56), Сэм Беннетт (57), Оуэн Типпетт (59). Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский провел первый "сухой" матч в сезоне и одержал 20-ю победу в 28 встречах. Его одноклубник Максим Мамин отметился голевой передачей и набрал восьмое очко (пять голов + три передачи) в 21 игре текущего сезона.

Бобровский сыграл "на ноль" в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с 3 ноября 2019 года. Тогда россиянин сделал шатаут в игре против "Детройта" (4:0).

"Флорида" занимает первое место в таблице Атлантического дивизиона с 59 очками в 40 матчах. "Эдмонтон" идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, набрав 38 очков за 36 игр. Следующий матч "Флорида" проведет 22 января в гостях против "Ванкувера", "Эдмонтон" 23 января примет "Калгари".