Габулов: у футболиста Кокорина есть все для игры в "Фиорентине", но ему дают мало шансов

ТАСС, 21 января. Российский нападающий Александр Кокорин имеет все возможности и необходимый уровень мастерства для игры в итальянской "Фиорентине", но ему дают мало шансов проявить себя. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший партнер Кокорина по московскому "Динамо" и сборной России Владимир Габулов.

Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года из московского "Спартака". За все время в клубе он провел десять матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. Российский нападающий в январе стал лауреатом премии "Футбольная урна", номинации в которой разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года".

"Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии, хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства, - сказал Габулов. - Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается, со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить, для нападающего недостаточно выходить на считанные минуты".

"Стоит учитывать, что в "Фиорентине" есть [Душан] Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка, - продолжил он. - Кроме того, Европа - это не Россия, сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас, для адаптации и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму".

"Фиорентина" после 21 матча набрала 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.