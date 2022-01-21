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ММА

Боец UFC Волков проведет поединок с Аспиналлом 19 марта в Лондоне

Бой станет главным событием турнира
Александр Волков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Волков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС 21 января. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков встретится с британцем Томом Аспиналлом 19 марта на турнире в Лондоне. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил журналист телеканала ESPN Бретт Окамото со ссылкой на главу UFC Дэйну Уайта.

Поединок в тяжелом весе станет главным событием турнира UFC Fight Night 204. Последний поединок Волков провел в октябре в Абу-Даби против поляка Матина Тыбура, победив единогласным решением судей. Британец в последнем поединке в сентябре нокаутировал в первом раунде молдаванина Сергея Спивака.

Волкову 33 года, на его счету 34 победы и девять поражений в смешанных единоборствах. На счету 28-летнего Аспиналла 11 побед и два поражения.

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