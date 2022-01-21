Гендиректор "Химок" считает, что лимит на легионеров в РПЛ надо смягчить

ТАСС, 21 января. Действующий лимит на иностранных футболистов в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно ослабить, но не отменять полностью. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал генеральный директор подмосковных "Химок" Владимир Габулов.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.

"Нужно найти золотую середину, чтобы российские футболисты не оказались ни за бортом РПЛ, ни в сверхпривилегированном положении. Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола", - сказал Габулов.

В декабре 2021 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что решение по лимиту на легионеров может быть принято в начале 2022 года.