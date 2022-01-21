Индийская фигуристка Прасад заявила о желании поработать с Тутберидзе

ТАСС, 21 января. Индийская фигуристка Тара Прасад хотела бы попасть на сбор к российскому тренеру Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка рассказала газете "Спорт-Экспресс".

Прасад заняла последнее, 20-е место в короткой программе на чемпионате четырех континентов, набрав 43,31 балла. Она участвовала в олимпийском отборе, но не сумела пробиться на Игры в Пекине. На данный момент 21-летняя спортсменка тренируется в США.

"Я слышала об Этери Тутберидзе, - сказала Прасад. - Конечно, хотела бы попасть к ней на сборы, я очень ценю все то, что она делает. Когда появляются талантливые, великие фигуристы, мы должны помнить, что тренер проделал хорошую работу. Так что уважаю всех тренеров, на самом деле, и их труд".

В группе Тутберидзе работали и тренируются ряд титулованных фигуристок. В их числе олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова, действующая рекордсменка мира и чемпионка Европы Камила Валиева, действующая чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова.