{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Российские сноубордисты в Красноярске приступили к подготовке к Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры в столице Китая начнутся 8 февраля

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду в Красноярске приступила к финальной подготовке к зимним Олимпийским играм в Пекине. В ближайшие дни в городе начнут подготовку и российские фигуристы, сообщил журналистам первый заместитель министра спорта региона Роман Сотников.

"На сегодняшний момент принято решение о том, что финальные сборы по подготовке будут проходить две сборные, - рассказал Сотников. - Одна, сборная по сноуборду, во второй половине вчерашнего дня приступила к подготовке на объекте "Сопка". С завтрашнего дня начинают заезд фигуристы, они будут готовиться на объекте "Кристалл" (ледовый дворец - прим. ТАСС)".

По словам вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Сергея Кононыхина, российские фигуристы будут проходить сборы в два этапа. Первая часть спортсменов отправится из Красноярска в Пекин в начале февраля, но при этом сборы российских пар будут проходить в Красноярске во время Игр - с 8 по 15 февраля. Он отметил, что открытых для зрителей тренировок не планируется из-за действующих санитарно-эпидемиологических правил.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
ЧМ-2022 по футболу
В РФС заявили, что мартовские матчи сборной России планируется провести в "Лужниках"
Ближайший матч национальная команда проведет 24 марта против сборной Польши в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира
Читать полностью