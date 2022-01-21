Российские сноубордисты в Красноярске приступили к подготовке к Олимпиаде в Пекине

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Сборная России по сноуборду в Красноярске приступила к финальной подготовке к зимним Олимпийским играм в Пекине. В ближайшие дни в городе начнут подготовку и российские фигуристы, сообщил журналистам первый заместитель министра спорта региона Роман Сотников.

"На сегодняшний момент принято решение о том, что финальные сборы по подготовке будут проходить две сборные, - рассказал Сотников. - Одна, сборная по сноуборду, во второй половине вчерашнего дня приступила к подготовке на объекте "Сопка". С завтрашнего дня начинают заезд фигуристы, они будут готовиться на объекте "Кристалл" (ледовый дворец - прим. ТАСС)".

По словам вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России Сергея Кононыхина, российские фигуристы будут проходить сборы в два этапа. Первая часть спортсменов отправится из Красноярска в Пекин в начале февраля, но при этом сборы российских пар будут проходить в Красноярске во время Игр - с 8 по 15 февраля. Он отметил, что открытых для зрителей тренировок не планируется из-за действующих санитарно-эпидемиологических правил.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.