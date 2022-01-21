В федерации фристайла не исключили обращения в суд в случае отказа в квотах на Олимпиаду

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация фристайла России (ФФР) не исключает обращения в международные судебные инстанции в том случае, если не будут удовлетворены запросы по квотам на Олимпиаду в Пекине. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Алексей Курашов.

В пятницу стал известен состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. ФФР совместно с Олимпийским комитетом России продолжает активную работу по отстаиванию интересов в Международном олимпийском комитете и Международной федерации лыжного спорта (FIS) в части выделения дополнительных квот в связи с неучастием в квалификационных соревнованиях по причине запрета на въезд со стороны властей США и Канады.

"Мы не исключаем обращения в международные судебные инстанции по отстаиванию интересов российских фристайлистов, - сказал Курашов. - Мы не отказались от завоеванной квоты в мужской акробатике и женском хафпайпе, в частности персональную квоту в акробатике завоевал Павел Кротов, который не поедет на Олимпиаду из-за травмы. Квоты, которые не были подтверждены, перераспределены по рейтингу между другими странами, и мы просили FIS хотя бы в рамках нашей команды отдать эти квоты в мужской могул, который у нас пострадал больше всего".

"Из восьми отборочных на Олимпиаду этапов Кубка мира четыре проходили в США и Канаде, и на сегодняшний день после распределения квот в могуле Андрей Махнев и Артем Шульдяков являются третьим и седьмым в рейтингах, и у них были все шансы отобраться на Олимпиаду. И мы считаем, что они бы отобрались, если бы приняли участие в тех этапах", - добавил он.

По словам главы федерации, был сделан запрос в FIS передать олимпийскую персональную квоту в хаф-пайпе, завоеванную Валерией Демидовой, которая также травмирована, Александре Глазковой - победительнице первенства мира в прошлом сезоне. "Отказ мотивирован тем, что Демидова не выполнила минимальные критерии отбора, которые состоят из как минимум 50 очков и попадания в топ-30 в общем зачете Кубка мира в хафпайпе. У нее на сегодняшний день 265 очков, т. е. значительное превышение минимальной планки. Но на этапах Кубка мира она не смогла принять участие, так как нас не пустили в Канаду и США, а в этом сезоне этапы в хафпайпе были только там, и даже не было никаких альтернатив Кубку мира в других странах", - подчеркнул Курашов.

"По протоколу было всего лишь 25 участников Кубка мира, и если даже она просто финишировала, то уже выполнила минимальные критерии отбора. Т. е. в этом плане нам эту квоту не дают. Мы не просим сверх того, чего не могли бы не получить", - добавил он.