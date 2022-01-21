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Зимние олимпийские виды спорта

Российская скелетонистка Цыганова заняла третье место на юниорском чемпионате мира

Турнир завершится 23 января

ТАСС, 21 января. Российская скелетонистка Анастасия Цыганова заняла третье место на юниорском чемпионате мира по бобслею и скелетону. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Победительницей стала немка Сюзанна Крехер, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 48,82 секунды. Второе место заняла британка Табита Стокер (отставание - 0,64 секунды). Россиянка уступила чемпионке 0,87 секунды.

Полина Тюрина заняла пятое место (+1,19), Ульяна Усынина - 16-е (+2,43).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону среди юниоров завершится 23 января.

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