Российская скелетонистка Цыганова заняла третье место на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 21 января. Российская скелетонистка Анастасия Цыганова заняла третье место на юниорском чемпионате мира по бобслею и скелетону. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Победительницей стала немка Сюзанна Крехер, которая по сумме двух попыток показала результат 1 минута 48,82 секунды. Второе место заняла британка Табита Стокер (отставание - 0,64 секунды). Россиянка уступила чемпионке 0,87 секунды.

Полина Тюрина заняла пятое место (+1,19), Ульяна Усынина - 16-е (+2,43).

Чемпионат мира по бобслею и скелетону среди юниоров завершится 23 января.