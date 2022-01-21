В РФС заявили, что мартовские матчи сборной России планируется провести в "Лужниках"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Матчи плей-офф европейского отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года с участием сборной России на данный момент планируется провести на стадионе "Лужники". Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Ранее портал "РБ Спорт" сообщил, что матчи могут быть перенесены со стадиона "Лужники" на "ВТБ-Арену". В пресс-службе "Лужников" в ответ на запрос ТАСС не стали исключать вероятность переноса игр, учитывая рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В пресс-службе "ВТБ-Арены" заявили, что РФС не обращался с запросом о возможности проведения этих встреч.

"Российский футбольный союз и национальная сборная России продолжают подготовку к мартовским матчам отборочного раунда чемпионата мира в штатном режиме. РФС находится в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий в Москве, равно как с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии. РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих матчей в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений. По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе "Лужники". Информация об условиях посещения игр, продаже билетов и расписание ТВ-трансляций будут опубликованы дополнительно", - говорится в сообщении.

Ближайший матч сборной России запланирован на 24 марта в "Лужниках". Команда сыграет в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира против сборной Польши. Победитель игры встретится с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. В случае победы над поляками финальную встречу российские футболисты также проведут на арене "Лужники". Если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на этом стадионе товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.