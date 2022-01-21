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Олимпиада-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по горнолыжному спорту на Олимпиаду

Страну представят семь спортсменов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Семь атлетов представят Россию в соревнованиях по горнолыжному спорту на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта.

В состав национальной сборной вошли Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Иван Кузнецов, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко и Анастасия Горностаева. Главный тренер команды - Анастасия Попкова.

Спортсмены отправятся в Пекин непосредственно из Европы, где продолжают принимать участие в соревнованиях Кубков мира и Европы. Первая группа вылетит в Пекин 2 февраля, вторая - 4 февраля, третья - 7 февраля.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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