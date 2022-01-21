Заявки на участие в конкурсе "Ты в игре" подали более 5,6 тыс. человек

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 5,6 тыс. человек зарегистрировались на участие в конкурсе "Ты в игре" на данный момент. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

Заявки поступили из 75 регионов страны. Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект, направленный на популяризацию спорта. В конкурсе представлены пять основных номинаций: "Точка старта", "Масштаб", "Дети в спорте", "Трансформация в спорте", "Безграничные возможности". Также предусмотрены дополнительные номинации "#Нашспортздесь" и "Медиа". Подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 января.

"Каждый проект, каждая инициатива - это сопричастность авторов к нашей общей работе по популяризации спорта, внедрению его во все сферы жизни, - сказал министр спорта России Олег Матыцин. - Высокий интерес к конкурсу подтверждает неравнодушие наших граждан к физической культуре и спорту, а разнообразие направлений конкурсных работ говорит о востребованности спортивной активности среди различных групп населения - студентов и работников предприятий, граждан старшего возраста и жителей сельской местности. Конкурс "Ты в игре" позволяет авторам расширять возможности в реализации инициатив, привлекать дополнительное внимание к полезным и социально значимым проектам и совместными усилиями делать спорт нормой нашей жизни".

Победители в номинациях получат грант на 300 тыс. рублей на развитие своих проектов, победитель конкурса получит приз в размере 1 млн рублей. В создании проекта не могут участвовать более пяти человек.

Конкурс "Ты в игре" направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризации массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.