Югра увеличила выплаты от региона победителям Олимпийских игр до 15 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличили почти в четыре раза выплаты от региона победителям Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр - с 4 млн рублей до 15 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона в пятницу.

Ранее победители Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, выступающие от ХМАО, получали от региона 4 млн рублей, занявшие второе место - 2,5 млн рублей, третье - 1,7 млн рублей, а те, кто участвовали в Играх, но не завоевали медаль, получали 200 тыс. рублей. В свою очередь тренер спортсмена, завоевавшего медаль, получал 50% от выплаты воспитаннику.

"Внести в приложение к постановлению правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры следующие изменения: Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры - первое место - 15 млн рублей, второе место - 10 млн рублей, третье место - 7 млн рублей", - сказано в постановлении правительства Югры.

Участники Игр, не завоевавшие медаль, теперь будут получать по 400 тыс. рублей. Также власти Югры решили изменить выплату тренерам спортсменов, завоевавших медаль. "Единовременная стипендия тренеру назначается за первое место - 4 млн рублей, за второе место - 2,5 млн рублей, за третье место - 1,7 млн рублей", - говорится в документе. Отмечается, что данные выплаты получат также победили и участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, выступавшие от ХМАО.

На зимнюю Олимпиаду в Пекин от ХМАО поедут два сноубордиста - Андрей и Наталья Соболевы, биатлонистка Кристина Резцова и лыжник Сергей Устюгов. В летних Олимпийских играх в Токио, в частности, от ХМАО выступали завоевавшие золотые медали тхэквондист Максим Храмцов и боксер Альберт Батыргазиев.

На прошедшей летом Олимпиаде в Токио спортсмены за золотые медали получили от государства премию в размере 4 млн рублей, за серебряные медали - 2,5 млн рублей, за бронзовые - 1,7 млн рублей.