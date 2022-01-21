Шесть хоккеистов сборной Чехии заразились коронавирусом во время подготовки к Олимпиаде

ТАСС, 21 января. Тесты на коронавирус шести хоккеистов сборной Чехии, которая готовится к Олимпийским играм, дали положительный результат. Об этом сообщил главный тренер команды Филип Пешан, комментарий которого приводит интернет-портал idnes.cz.

Имена заразившихся не сообщаются. Чехи начали подготовку к Играм 17 января в Праге. Хоккеисты прибывают в расположение сборной постепенно.

"Не могу сказать, кто и когда заразился. У некоторых до прибытия в расположение команды были отрицательные тесты, а после стали положительными. Только в день тренировки я решаю, сколько игроков примут в ней участие. Единственное, что я знаю - и игроки с положительными тестами, и игроки с отрицательными тестами ежедневно проверяются", - рассказал Пешан.

Тренер отметил, что заразившиеся спортсмены сразу уходят на самоизоляцию.

Мужской олимпийский турнир по хоккею пройдет в Пекине с 9 по 20 февраля. Сборная Чехии на групповом этапе сыграет с командами из России, Дании и Швейцарии.