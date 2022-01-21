Центр настольного тенниса на базе "Юг спорт" в Сочи откроют 22 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Центр развития настольного тенниса будет открыт на базе "Юг Спорт" в Сочи 22 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Юг Спорта".

Церемонию открытия центра посетят помощник президента РФ, глава Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Федерации настольного тенниса России и заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков.

База "Юг Спорт" является ведущей площадкой для подготовки сборных, клубных и региональных команд России, а также местом проведения спортивно-массовых мероприятий, российских и международных соревнований всех уровней. "Юг Спорт" объединяет в себе спортивные объекты в Сочи и Кисловодске.