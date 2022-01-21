Восемь игроков КХЛ вошли в состав сборной Швеции на Олимпиаду

ТАСС, 21 января. Восемь игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вошли в состав сборной Швеции на олимпийский турнир. Об этом сообщает пресс-служба Шведского хоккейного союза.

Мужской олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля.

В состав сборной Швеции вошли вратари Ларс Юханссон (СКА, КХЛ), Магнус Хельберг ("Сочи", КХЛ), Адам Рейдеборн (ЦСКА, КХЛ); защитники - Лукас Бенгтссон ("Динамо", Минск, КХЛ), Эмиль Юсе ("Рапперсвиль", Швейцария), Оскар Фантенберг (СКА, КХЛ), Кристиан Фолин ("Фрелунда"), Эрик Густафссон ("Лулео"), Джонатан Пудас("Шеллефтео"), Линус Хульстрём ("Металлург", КХЛ), Хенрик Тёммернес ("Серветт", Швейцария); нападающие - Матиас Броме ("Давос"), Якоб де ла Роз, Линус Юханссон, Густав Рюдаль (все - "Ферьестад"), Деннис Эверберг ("Регле"), Макс Фриберг ("Фрелунда"), Понтус Холмберг ("Векше"), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба - "Цуг", Швейцария), Йоаким Нордстрём, Лукас Вальмарк (оба - ЦСКА, КХЛ), Маркус Крюгер ("Цюрих", Швейцария), Фредрик Олофссон ("Оскарсхамн"), Даниэль Бродин ("Фрибур", Швейцария).

Главным тренером сборной Швеции является Юхан Гарпенлёв. Шведы на групповом этапе олимпийского турнира сыграют с командами Латвии (10 февраля), Словакии (11 февраля) и Финляндии (13 февраля).