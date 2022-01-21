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Фигурное катание

Фигурист Яблоков стал чемпионом России среди юниоров в мужском одиночном катании

Вторым стал Николай Угожаев, третьим - Артем Ковалев
Илья Яблоков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Илья Яблоков
© Сергей Бобылев/ТАСС

САРАНСК, 21 января. /ТАСС/. Илья Яблоков занял первое место на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. Турнир проходит в Саранске.

18-летний фигурист, представляющий СШОР "Москвич", по сумме короткой и произвольной программ набрал 227,99 балла (83,22+144,77). Второе место занял Николай Угожаев, тренирующийся в спортивном клубе фигурного катания имени Тамары Москвиной (227,82; 79,87+147,95). Третьим стал Артем Ковалев, тренером которого является Александр Волков (225,65; 85,02+140,63)

Яблоков завоевал две медали на юниорской серии Гран-при 2021 года. На третьем этапе в словацком Кошице россиянин выиграл серебряную медаль, на пятом этапе в словенской Любляне стал победителем.

Первенство России завершится 22 января.

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