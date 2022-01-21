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Футбол в России

Футбольный клуб "Краснодар" расторг контракт со Спайичем

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию

ТАСС, 21 января. Футбольный клуб "Краснодар" договорился о расторжении контракта с сербским защитником Урошем Спайичем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Спайичу 28 лет, он выступал за "Краснодар" с 2018 года. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата России. В составе краснодарского клуба он провел 76 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Также Спайич играл за сербскую "Црвену Звезду", французскую "Тулузу", бельгийский "Андерлехт" и нидерландский "Фейенорд".

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