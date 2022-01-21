Каттани прокомментировал переход футболиста молодежной сборной России Пруцева в "Спартак"

ТАСС, 21 января. Новичок "Спартака" полузащитник Данил Пруцев является футболистом со значительным опытом, умеющим играть в собственном стиле. Такое мнение высказал спортивный директор московского клуба Лука Каттани, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Соглашение с футболистом молодежной сборной России было подписано в пятницу, оно рассчитано до 2026 года.

"Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить "Спартаку" светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев, он молод, но уже приобрел значительный опыт, - сказал Каттани. - Он очень искусен в работе с мячом на ограниченном пространстве, у него есть видение поля, и он знает, как быстро двигать мяч, вне поля он может показаться застенчивым, но, на самом деле, он знает, как играть в футбол в собственном стиле. Первое знакомство с ним произвело на меня прекрасное впечатление: это умный парень, который уже знает, как важно много работать, надо дать ему время повзрослеть без излишнего давления. Уверен, эта сделка принесет отличные результаты".

В нынешнем сезоне Пруцев провел за "Крылья Советов" 17 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В составе молодежной сборной России полузащитник принял участие в восьми играх. Футболист является воспитанником футбольного клуба "Чертаново", в чемпионате России он играл также за "Сочи".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.