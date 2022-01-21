Хоккеист сборной России Григоренко рассказал, что бессимптомно перенес коронавирус

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко бессимптомно перенес коронавирус перед тем, как заехать на сбор команды в Новогорск. Об этом он рассказал журналистам.

Григоренко, как и ряд игроков ЦСКА, переболел коронавирусом, из-за чего армейцы не смогли провести последние матчи в Континентальной хоккейной лиге.

"У меня это не первый раз. Переболел бессимптомно, все в порядке. Две недели не катался, и третья тренировка прошла нормально, - сказал Григоренко. - На изоляции отдыхал, набирался сил, проводил время с семьей, с детьми. Если дома нет велосипеда и дорожки, форму тяжело поддерживать".

На Олимпиаде организаторы будут стараться избегать присуждения технических поражений. "Все игры пройдут, ситуация с молодежным чемпионатом мира никому не понравилась, этого никто не хочет. Все в одинаковых условиях, надо следить за собой, делать все нужное, выполнять все рекомендации от врачей и организаторов", - отметил он.

Григоренко вспомнил атмосферу предыдущих зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. "Воспоминания больше нехоккейные: как жили, смотрели другие дисциплины, ездили на биатлон. Играли и в то же время поддерживали остальные команды, мне понравилось быть болельщиком", - признался хоккеист.

На Кубке Первого канала Григоренко ряд матчей провел в тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым. "Хорошо с ними было играть: очень мастеровитые ребята и в быту хорошо общались. С Шипачевым и [Кириллом] Капризовым играли на одном из Кубков Первого канала, с Гусевым - в "Красной Армии" в 17-18 лет", - рассказал нападающий.