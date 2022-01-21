ЦСКА уступил "Милану" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 57:67 уступил итальянскому "Милану" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

В составе ЦСКА самыми результативными игроками стали Иффе Лундберг и Торнике Шенгелия, набравшие по 13 очков. У "Милана" больше всех очков на счету Троя Дэниэлса и Девона Холла (по 13). "Милан" возглавляет итальянский специалист Этторе Мессина, дважды приводивший армейцев к победе в Евролиге. За итальянскую команду выступают также победители Евролиги бывший капитан ЦСКА американец Кайл Хайнс и испанец Серхио Родригес.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 12 побед и восемь поражений. "Милан" (13 побед, шесть поражений) расположился на третьей строчке. Следующий матч ЦСКА проведет в гостях против казанского УНИКСа 28 января, а "Милан" в этот же день примет литовский "Жальгирис".