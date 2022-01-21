Эмиль Алиев надеется, что сборная России по мини-футболу будет набирать ход с каждой игрой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев надеется, что сборная России с каждым матчем будет усиливать давление на своих соперников на чемпионате Европы. Об этом он заявил ТАСС.

Сборная России победила команду Словакии со счетом 7:1 в первом матче группового этапа турнира.

"Первый тайм у сборной России не заладился, потому что словаки играли с оборонительной тактикой. Они понимали, что сила у сборной России присутствует, как вы видели, словаки бежали только в контратаку, удалось им забить гол. Это связало нам руки, каждый хотел себя проявить, в общем-то великолепно играл их вратарь, много было ударов с нашей стороны, которые он отбивал. Во втором тайме сделали коррективы, усилили скоростную работу, конечно, габаритным игрокам сборной Словакии стало тяжело", - сказал Алиев.

"Считаю, что тренерский штаб справился с этой задачей, дав возможность сыграть всем запасным, включая второго вратаря. Я очень рад за наших новичков, за Антона Соколова и Артема Антошкина, которые хорошо проявили себя. Есть надежда, что сборная России с каждым матчем будет набирать и усиливать свое давление на соперников", - добавил собеседник агентства.

Также Алиев отметил важность победы в первом мачте турнира. "Несмотря на то, что сборная Словакии является новичком и дебютантом финальной части чемпионата Европы, было важно победить в первой игре. Каждый мяч нашей команды - это лишние возможности порадоваться и придать дополнительные силы", - отметил президент АМФР.

Чемпионат Европы по мини-футболу проводится с 1996 года, сборная России входит в число стран, ни разу не пропускавших турнир. Также на все европейские первенства квалифицировались команды Италии и Испании. Сборная России является чемпионом Европы 1999 года, в активе национальной команды пять серебряных и три бронзовые медали. В следующей игре россияне встретятся с хорватами 25 января, турнир завершится 6 февраля.