Теннисистка Демина временно отстранена от соревнований за употребление мельдония

ТАСС, 21 января. Российская теннисистка Елизавета Демина временно отстранена от соревнований за обнаружение мельдония в ее допинг-пробе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Демина сдала тест на допинг в ноябре 2021 года на турнире в Казани. В ее пробе был обнаружен мельдоний. Как сообщает пресс-служба ITF, Демина имеет возможность обратиться к председателю независимого трибунала, который рассмотрит ее дело, однако теннисистка пока ею не воспользовалась.

Срок отстранения отсчитывается с 21 января, дата его окончания будет известна после полного рассмотрения дела.