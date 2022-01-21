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Допинг в спорте

Теннисистка Демина временно отстранена от соревнований за употребление мельдония

Срок дисквалификации станет известен после полного рассмотрения дела

ТАСС, 21 января. Российская теннисистка Елизавета Демина временно отстранена от соревнований за обнаружение мельдония в ее допинг-пробе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Демина сдала тест на допинг в ноябре 2021 года на турнире в Казани. В ее пробе был обнаружен мельдоний. Как сообщает пресс-служба ITF, Демина имеет возможность обратиться к председателю независимого трибунала, который рассмотрит ее дело, однако теннисистка пока ею не воспользовалась.

Срок отстранения отсчитывается с 21 января, дата его окончания будет известна после полного рассмотрения дела.

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