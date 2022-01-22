Сборная Хорватии победила команду Польши на чемпионате Европы по мини-футболу

ТАСС, 22 января. Сборная Хорватии со счетом 3:1 обыграла поляков в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Нидерландах.

В составе победителей отличились Матей Хорват (8-я минута), Антонио Секулич (14) и Франко Еловчич (18). У поляков единственный гол забил Патрык Холы (14).

Сборные Хорватии и Польши выступают в группе C вместе с командами России и Словакии. Матч между этими командами завершился со счетом 7:1 в пользу россиян. В следующей игре сборная России встретится с хорватами 25 января, поляки в тот же день сыграют со словаками. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы по мини-футболу проводится с 1996 года, сборная России входит в число команд, ни разу не пропускавших турнир. Также на все европейские первенства квалифицировались команды Италии и Испании. Сборная России является чемпионом Европы 1999 года, в активе национальной команды также пять серебряных и три бронзовые медали.

Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.