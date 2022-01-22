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НБА

"Филадельфия" уступила "Клипперс" в матче НБА. Эмбиид набрал 40 очков

Встреча завершилась со счетом 102:101 в пользу команды из Лос-Анджелеса

ТАСС, 22 января. "Филадельфия" дома со счетом 101:102 уступила "Лос-Анджелес Клипперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, на счету которого 40 очков и 13 подборов. У "Клипперс" дабл-дабл оформил Ивица Зубац (12 очков + 10 подборов).

"Филадельфия" занимает шестое место в таблице Восточной конференции, одержав 26 побед в 46 встречах. "Клипперс" идут на восьмой строчке Западной конференции с 23 выигранными матчами из 47.

Следующий матч "Филадельфия" проведет 24 января в гостях против "Сан-Антонио". "Клипперс" 23 января сыграют на выезде с "Нью-Йорком".

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