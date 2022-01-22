"Каролина" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ. Свечников и Панарин отметились передачами

ТАСС, 22 января. "Каролина" дома со счетом 6:3 обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" шайбы забросили Винсент Трошек (14-я минута), Сет Джарвис (18), Йеспер Фаст (24), Себастьян Ахо (35), Нино Нидеррайтер (40), Тони Д'Анджело (58). У "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (27), Крис Крайдер (46), Грег Маккегг (47).

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. В активе российского форварда 32 очка (13 голов + 19 передач) за 34 игры. За карьеру в НХЛ россиянин отдал 100 голевых передач.

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин также отметился результативным пасом и набрал 41-е очко (10+31) в 36 играх. Вратарь команды Александр Георгиев отразил 30 бросков.

"Каролина" одержала третью победу подряд, команда занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 37 играх 56 очков. "Рейнджерс" идут вторыми с 56 очками за 41 встречу. В следующем матче "Каролина" 23 января в гостях сыграет с "Нью-Джерси", "Рейнджерс" в тот же день примут "Аризону".

В другом матче игрового дня "Питтсбург" на выезде со счетом 5:2 обыграл "Коламбус", капитан гостей Сидни Кросби оформил хет-трик, его одноклубник Евгений Малкин отметился результативной передачей.