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НХЛ

"Айлендерс" обыграли "Аризону" в матче НХЛ. Сорокин сделал четвертый шатаут в сезоне

Команда из Нью-Йорка победила со счетом 4:0
Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 22 января. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Аризоной" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Скотт Мэйфилд (14-я минута), Остин Царник (17), Брок Нельсон (42, 50). Ворота "Айлендерс" защищал российский вратарь Илья Сорокин, который сделал четвертый шатаут в сезоне и седьмой - за двухлетнюю карьеру в НХЛ.

"Айлендерс" одержали третью победу подряд и вышли на шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 34 очка в 33 матчах . "Аризона" с 24 очками за 39 встреч идет на последней, восьмой позиции в Центральном дивизионе.

В следующем матче "Айлендерс" 23 января дома сыграют с "Торонто", "Аризона" в тот же день на выезде встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".

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