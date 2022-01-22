Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала хоккейной славы Гиллис

ТАСС, 22 января. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" и "Баффало" Кларк Гиллис умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Айлендерс".

"Он олицетворял собой то, что значит быть представителем "Айлендерс", - заявил президент и генеральный менеджер команды из Нью-Йорка Лу Ламориелло. - Гордость, которую он чувствовал, играя за клуб, была очевидна в его готовности сделать все, чтобы победить".

Гиллис был выбран "Айлендерс" под общим четвертым номером на драфте НХЛ 1974 года. Он выступал за команду до 1986 года и за это время стал четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1980, 1981, 1982, 1983). Канадец провел за клуб из Нью-Йорка 872 игры, в которых набрал 663 очка (304 гола + 359 передач). Также он сыграл 86 матчей в составе "Баффало" и набрал 34 очка (15+19).

В 1996 году "Айлендерс" изъяли из обращения девятый номер, под которым выступал Гиллис. В 2002 году канадец был введен в Зал хоккейной славы.