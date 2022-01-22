Передачи Капризова и Куликова помогли "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 22 января. "Миннесота" победила "Чикаго" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Миннесоты" заброшенными шайбами отметились Маркус Фолиньо (3-я минута), Райан Хартман (5, 18), Кален Аддисон (33), Брэндон Дюхейм (37). В составе "Чикаго" отличился Дилан Строум (55).

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами и набрал 46 очков (16 голов + 30 передач) в 35 матчах. Его одноклубник Дмитрий Куликов сделал один голевой пас, в его активе 14 очков (3+11).

"Миннесота" набрала 49 очков в 36 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Чикаго" с 36 очками в 40 встречах располагается на шестой строчке. 23 января команды вновь сыграют друг против друга, встреча пройдет в Сэнт-Поле (штат Миннесота).