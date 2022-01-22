Скорович рад, что все игроки сборной России по мини-футболу провели матч со словаками

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович рад тому, что все игроки национальной команды смогли принять участие в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы против словаков. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу российская команда победила словаков со счетом 7:1. За российскую команду сыграли все футболисты из заявки, включая второго голкипера.

"Прежде всего, я доволен тем, что мы победили, это самое главное, - сказал Скорович. - Есть результат, есть хорошие действия, есть шероховатости, над которыми поработаем".

"Но важно в первом матче хорошо сыграть прежде всего для того, чтобы дать всем футболистам возможность практиковаться, чтобы они почувствовали турнир, игру и получили определенную нагрузку. Я рад, что всем удалось сыграть в первом матче", - добавил Скорович.

В следующей игре россияне встретятся с хорватами 25 января.