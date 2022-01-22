Биатлонист Латыпов отправится на Олимпийские игры в Пекине вместе с российской командой

ТАСС, 22 января. Переболевший ковидом российский биатлонист Эдуард Латыпов вылетит в Пекин для участия в Олимпиаде вместе с национальной командой. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"Пришел ответ из Китая по Эдуарду Латыпову, никаких проблем со въездом нет, полетит вместе с командой", - сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Латыпов 6 января заразился коронавирусом. До 19 января спортсмен находился на карантине в Германии, после чего отправился на этап Кубка мира в итальянском Антхольце. Оргкомитет Олимпиады требовал, чтобы спортсмен вылетел в Пекин не раньше 28 января, в то время как сборная России по биатлону в полном составе отправится в китайскую столицу на два дня раньше. В пятницу источник ТАСС сообщил, что Олимпийскому комитету России удалось сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай переболевших коронавирусом атлетов с восьми до пяти дней.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.