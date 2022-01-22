Футболист "Зенита" Мостовой рассказал, что прошлым летом мог перейти в "Локомотив"

ТАСС, 22 января. Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой летом прошлого года мог перейти в московский "Локомотив". Об этом футболист рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Да, мог уйти, все началось со старта сезона, игра с "Химками", вышел в основе, а после этого, по-моему, матчей пять я выходил на две-три-пять минут. Это было странно для меня, был очень злой, лето было очень тяжелое. Созвонился с агентом, сказал, что, видимо, надо что-то менять, на меня тут не рассчитывают: я должен был на чемпионат Европы поехать, а тут по пять минут выхожу", - сказал Мостовой.

Футболист также отметил, что на его решение остаться в "Зените" повлиял разговор с главным тренером команды Сергеем Семаком. "Появился вариант с "Локомотивом", пообщались. Я разговаривал с Сергеем Богдановичем раза два-три, наверное, но мне объяснили: "Андрей, времени не теряй, ты нам нужен, ты остаешься, не такие там деньги". Время прошло, сейчас в "Локомотиве" вон что творится, думаю, это был правильный выбор - остаться", - добавил Мостовой.

Мостовому 24 года, в текущем сезоне он принял участие в 23 матчах в различных турнирах, забив три мяча. За "Зенит" футболист выступает с лета 2019 года, в его составе он стал чемпионом России (в сезоне-2020/21) и обладателем суперкубка страны (в сезонах-2020/21 и 2021/22). За сборную России футболист провел 10 матчей, забив один гол.