Биатлонисты Логинов и Серохвостов не выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии

ТАСС, 22 января. Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов не примут участия в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Имена спортсменов отсутствуют в стартовом протоколе на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Причины снятия Логинова и Серохвостова не уточняются. Ранее сообщалось, что в гонке также не выступит российский биатлонист Карим Халили. В масс-старте российскую команду представят Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Мужской масс-старт пройдет в субботу, начало - 14:50 мск. Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.