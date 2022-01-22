{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Биатлонисты Логинов и Серохвостов не выступят в масс-старте на этапе Кубка мира в Италии

В гонке Россию представят Эдуард Латыпов и Антон Бабиков

ТАСС, 22 января. Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов не примут участия в масс-старте на 15 км на седьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в итальянском Антхольце.

Имена спортсменов отсутствуют в стартовом протоколе на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Причины снятия Логинова и Серохвостова не уточняются. Ранее сообщалось, что в гонке также не выступит российский биатлонист Карим Халили. В масс-старте российскую команду представят Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Мужской масс-старт пройдет в субботу, начало - 14:50 мск. Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января.

Теги
Биатлон
Зимние олимпийские виды спорта
Российская бобслеистка Черных заняла второе место на юниорском чемпионате мира
Победу одержала представительница Германии Маурин Циммер
Читать полностью