Премьера документального фильма о чемпионском сезоне "Авангарда" в КХЛ состоится 25 января

ТАСС, 22 января. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" 25 января представит документальный фильм "Омск, это для тебя", посвященный победе команды в финале Кубка Гагарина в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Сеансы пройдут в Омске и Балашихе. В Омске специальными гостями мероприятия станут председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов и генеральный менеджер клуба Алексей Волков, в Балашихе - главный тренер команды Боб Хартли.

В прошлом сезоне "Авангард" впервые стал обладателем Кубка Гагарина, переиграв в финале московский ЦСКА. Команда из Омска одержала победу в серии со счетом 4-2. До этого омский клуб выходил в финал в 2012 и в 2019 году, однако уступил московскому "Динамо" (3-4) и ЦСКА (0-4) соответственно. "Авангард" является чемпионом России 2004 года.

"Авангард" перед началом сезона-2018/19 был вынужден перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.