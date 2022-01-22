Карпин не считает нестабильной ситуацию футболиста Миранчука в "Аталанте"

ТАСС, 22 января. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук не находится в подвешенном состоянии в команде. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщала, что Миранчук может перейти в "Дженоа" на правах аренды.

"Это вы так думаете, что у него подвешенное состояние, - сказал Карпин. - У него контракт с "Аталантой", он тренируется, играет за "Аталанту". Вы придумываете, что у него подвешенное состояние. Что здесь нестабильного? Он в "Аталанте". Вы слушаете разговоры, которые, возможно, под собой ничего и не имеют".

Миранчуку 26 лет, он перешел в "Аталанту" в сентябре 2020 года из московского "Локомотива". Контракт россиянина рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он провел за команду 15 матчей в разных турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.