{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российская бобслеистка Черных заняла второе место на юниорском чемпионате мира

Победу одержала представительница Германии Маурин Циммер

ТАСС, 22 января. Россиянка Любовь Черных заняла второе место в заездах монобобов на юниорском чемпионате мира по бобслею среди спортсменов в возрасте до 26 лет. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Победительницей стала представительница Германии Маурин Циммер с результатом 1 минута 52,17 секунды после двух попыток. Отставание Черных составило 0,43 секунды. Третье место заняла спортсменка из Словакии Виктория Чернанска (отставание - 0,60 секунды).

Черных 26 лет, она является серебряным призером молодежного чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет 2017 года. В текущем розыгрыше Кубка мира по бобслею Черных занимает 21-е место в общем зачете.

Соревнования по бобслею среди юниоров в Инсбруке продлятся до 23 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Италии
Карпин не считает нестабильной ситуацию футболиста Миранчука в "Аталанте"
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Дженоа" на правах аренды
Читать полностью