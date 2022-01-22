Российская бобслеистка Черных заняла второе место на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 22 января. Россиянка Любовь Черных заняла второе место в заездах монобобов на юниорском чемпионате мира по бобслею среди спортсменов в возрасте до 26 лет. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Победительницей стала представительница Германии Маурин Циммер с результатом 1 минута 52,17 секунды после двух попыток. Отставание Черных составило 0,43 секунды. Третье место заняла спортсменка из Словакии Виктория Чернанска (отставание - 0,60 секунды).

Черных 26 лет, она является серебряным призером молодежного чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет 2017 года. В текущем розыгрыше Кубка мира по бобслею Черных занимает 21-е место в общем зачете.

Соревнования по бобслею среди юниоров в Инсбруке продлятся до 23 января.