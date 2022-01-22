Российские бобслеисты стали вторыми в двойках на юниорском чемпионате мира до 23 лет

ТАСС, 22 января. Российский экипаж Степана Дубинко и Алексея Кислицы занял второе место в заездах двоек среди спортсменов в возрасте до 23 лет на юниорском чемпионате мира по бобслею. Соревнования проходят в австрийском Инсбруке.

Победителем стал экипаж Лаурина Церна и Руперта Шенка из Германии с результатом 1 минута 44,81 секунды после двух попыток. Отставание россиян составило 0,12 секунды. Третье место занял экипаж Якоба Мандльбауера и Дайехана Никольс-Барди из Австрии (отставание - 0,85 секунды).

Дубинко 19 лет, Кислице 22 года, спортсмены являются чемпионами Европы среди юниоров в возрасте до 23 лет 2022 года в заездах двоек и четверок.

Соревнования по бобслею среди юниоров в Инсбруке продлятся до 23 января.