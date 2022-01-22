Менеджер Моргунова расстроена тем, что легкоатлет пока не получил нейтральный статус

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Менеджер серебряного призера чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимура Моргунова Ольга Назарова расстроена тем фактом, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) пока не выдала спортсмену нейтральный статус. Об этом Назарова сообщила ТАСС.

Моргунов с запозданием получил нейтральный статус в 2021 году, именно это стало причиной его невключения в состав олимпийской команды России на Игры в Токио.

"Я очень огорчена, что Тимуру пока не дали нейтральный статус, - призналась Назарова. - Он подавал документы вместе с Полиной Кнороз, которая сегодня получила допуск на международные старты. Моргунов должен был стартовать 28 января на турнире в Карлсруэ, но теперь его участие в этих соревнованиях находится под очень большим вопросом".

22 января World Athletics одобрила заявки 22 российских спортсменов на получение нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях в 2022 году.