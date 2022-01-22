Фигуристы Хабибуллина и Княжук победили в парном катании на юниорском первенстве России

ТАСС, 22 января. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали победителями первенства России по фигурному катанию среди юниоров в соревновании спортивных пар. Турнир проходил в Саранске.

Результат победителей по сумме короткой и произвольной программ составил 201,82 балла (71,60+130,22). Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (200,53; 74,30+126,23) третье - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (189,48; 70,04+119,44).

Ранее в субботу завершились соревнования танцевальных дуэтов. Чемпионами России среди юниоров стали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано (182,77; 71,46+111,31), вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (182,06; 72,95+109,11), третьими - Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (178,12; 72,81+105,31).

Хабибуллиной 19 лет, Княжуку 21 год, пара является победителем этапа юниорского Гран-при 2021 года в австрийском Линце и трехкратными призерами этапов Кубка России по фигурному катанию.