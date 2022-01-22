Биатлонисты Бабиков, Серохвостов, Логинов, Латыпов выступят в эстафете на этапе Кубка мира

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов представят сборную России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Сборная России попадала на пьедестал во всех эстафетных гонках текущего сезона Кубка мира - дважды становилась третьей (на этапах в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене), а также побеждала на этапе в германском Рупольдинге.

Эстафета у мужчин пройдет 23 января. Этап Кубка мира в Антхольце завершится в этот же день женской гонкой с общего старта.