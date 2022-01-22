Центр развития настольного тенниса открыли в Сочи

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Центр развития настольного тенниса открылся в субботу на спортивной базе "Юг Спорт" в Сочи, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Это очень важно, что появился такой дом у федерации настольного тенниса [России], но не менее важно, что сегодня мы видим уже первых победителей, детишек, наше будущее, - отметил министр спорта России Олег Матыцин, приветствуя спортсменов и гостей. - Очень рад победам российского настольного тенниса. Прошлый год был очень успешен. Хочу еще раз поздравить федерацию".

Как отметил Матыцин, комплекс был сооружен в рекордные сроки, став подарком сборной России по настольному теннису. Центр представляет собой мобильное, быстровозводимое здание. Внутри размещено два блока раздевалок - мужской и женский - с душевыми на 20 человек каждая. Игровая зона центра позволяет свободно установить 12 столов для настольного тенниса.

"Хочу пожелать, чтобы в этом зале не было свободного времени. Сегодня федерация объявила о "вечерней лиге", взрослые, ваши родители, смогут прийти и попробовать себя в этом виде спорта", - сказал, обращаясь к юным спортсменам, помощник президента РФ, президент Европейского союза настольного тенниса Игорь Левитин.

Директор ФГБУ "Юг Спорт", на базе которого создан центр, Михаил Дремов отметил, что настольный теннис активно развивается. "В последние годы появился значительный прогресс, успехи нашей национальной сборной команды, молодежных составов. Я рад, что наш коллектив принимает участие в подготовке спортсменов", - сказал Дремов журналистам.

Спортивный Сочи

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский выразил уверенность, что открытие центра даст толчок для развития физкультуры и спорта в городе. "В настоящее время у нас активно развивается 92 спортивных вида, в том числе и настольный теннис. В 30 муниципальных и краевых спортшколах занимается свыше 22 тыс. детей и подростков. Всего же в систематические занятия физкультурой и спортом на курорте вовлечено около 300 тыс. человек, и эта цифра увеличивается с каждым днем", - отметил глава администрации.

База "Юг Спорт" является ведущей площадкой для подготовки сборных, клубных и региональных команд России, а также местом проведения спортивно-массовых мероприятий, российских и международных соревнований всех уровней. "Юг Спорт" объединяет в себе спортивные объекты в Сочи и Кисловодске.