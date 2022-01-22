Левитин заявил, что центры развития настольного тенниса могут появиться еще в 15 регионах

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Центры развития настольного тенниса могут построить еще в 15 регионах России. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

В субботу на спортивной базе "Юг Спорт" в Сочи открылся центр развития настольного тенниса.

"Поздравляю город, поздравляю Российскую Федерацию и министерство спорта, потому что здесь теперь будут проходить европейские турниры, - сказал Левитин. - [Центр в Сочи] будет теперь главным домом национальной сборной России. Мы выбрали 15 регионов, где будем предлагать делать такие центры, возводиться [один центр будет] за три месяца".