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Летние олимпийские виды спорта

Левитин заявил, что центры развития настольного тенниса могут появиться еще в 15 регионах

В субботу центр развития настольного тенниса открылся на спортивной базе "Юг Спорт" в Сочи
Помощник президента РФ Игорь Левитин Кристина Бражникова/ТАСС
Описание
Помощник президента РФ Игорь Левитин
© Кристина Бражникова/ТАСС

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Центры развития настольного тенниса могут построить еще в 15 регионах России. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

В субботу на спортивной базе "Юг Спорт" в Сочи открылся центр развития настольного тенниса.

"Поздравляю город, поздравляю Российскую Федерацию и министерство спорта, потому что здесь теперь будут проходить европейские турниры, - сказал Левитин. - [Центр в Сочи] будет теперь главным домом национальной сборной России. Мы выбрали 15 регионов, где будем предлагать делать такие центры, возводиться [один центр будет] за три месяца".

Теги
Левитин, Игорь ЕвгеньевичЛетние олимпийские виды спорта
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