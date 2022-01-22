Матыцин: Сочи способен принять крупные международные соревнования по настольному теннису

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Сочи обладает спортивной инфраструктурой и профессиональной командой для организации международных соревнований по настольному теннису самого высокого ранга. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на открытии центра развития настольного тенниса на базе "Юг Спорт".

"Я не сомневаюсь в этом. Все условия созданы, федерация одна из самых активных в Европе, - сказал Матыцин. - Сочи обладает спортивной инфраструктурой и профессиональной командой по организации международных соревнований самого высокого ранга".

Также министр спорта заявил, что важной задачей является создание условий для развития настольного тенниса в России. "Нам очень важно создать максимально комфортные условия для наших спортсменов, как для сборных команд, так и для детей, ветеранов, для развития настольного тенниса. Абсолютно уверен, что тот спортивный комплекс, который сегодня официально открыт, он как никогда вовремя", - отметил Матыцин.