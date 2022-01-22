Саночник Роман Репилов занял шестое место в общем зачете Кубка мира

ТАСС, 22 января. Австриец Вольфганг Киндль стал победителем заключительного, девятого этапа Кубка мира по санному спорту, в рамках которого проходит чемпионат Европы. Соревнования принимает швейцарский Санкт-Мориц.

Результат победителя составил 2 минуты 10,246 секунды по итогам двух попыток. Второе место занял Кристерс Апарйодс из Латвии (отставание 0,021 секунды), третье - австриец Нико Гляйршер (+0,300). Россиянин Роман Репилов занял девятое место (+0,778), Семен Павличенко - 16-е (+1,331), Александр Горбацевич - 24-е (+1,761).

В общем зачете Кубка мира победу одержал немец Йоханнес Людвиг, набравший 871 очко. Второе место занял Киндль (791), третье - Апарйодс и немец Феликс Лох (по 691). Роман Репилов стал шестым (607), Павличенко - девятым (467), Горбацевич - 12-м (413), Павел Репилов - 18-м (240), Матвей Пересторонин - 27-м (126).

Роману Репилову 25 лет, он является трехкратным чемпионом мира по санному спорту, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Киндлю 33 года, он является двукратным чемпионом мира, спортсмен впервые в карьере завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

Этап Кубка мира в Санкт-Морице завершится 23 января.